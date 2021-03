Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης: δεν υπάρχει καμία μείωση στο ιικό φορτίο στα λύματα

«Είναι εντελώς παρακινδυνευμένο να μιλάμε για άνοιγμα δραστηριοτήτων που είναι κλειστές», τόνισε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας.

Ως «εντελώς παρακινδυνευμένο» χαρακτήρισε το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των δραστηριοτήτων που είναι κλειστές λόγω πανδημίας ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, τονίζοντας ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απαγορευτικά.

«Παρατηρούμε αύξηση κρουσμάτων και πίεση στο σύστημα υγείας που είναι αποτέλεσμα των προηγούμενων εβδομάδων. Δεν υπάρχει καμία μείωση στο ιικό φορτίο στα λύματα. Αναμένουμε τα νέα περιοριστικά μέτρα για το αν θα υπάρξει ύφεση» σημείωσε μιλώντας στο «Mega».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις με αυτό το επιδημιολογικό φορτίο για την επαναλειτουργία. Με τέτοιο υψηλό ιικό φορτίο και τέτοια πίεση στο σύστημα υγείας, είναι εντελώς παρακινδυνευμένο να μιλάμε για άνοιγμα» συμπλήρωσε σχετικά με το αν πρέπει να ανοίξει οι δραστηριότητες που έβαλαν «λουκέτο» λόγω πανδημίας.

Μάλιστα, ο καθηγητής, έκανε λόγο, ότι εκτός από την Αττική, όπου το ιικό φορτίο είναι «σταθερό και υψηλό», υψηλά επίπεδα καταγράφηκαν και σε περιοχές της περιφέρειας. «Υπάρχει αύξηση συνολικά στο επιδημιολογικό φορτίο στην Ελλάδα».

Τέλος, εξήγησε ότι στην Αττική έχουν επικρατήσει η βρετανική και ισπανική μετάλλαξη της Covid-19, οι οποίες «παράγουν στο κάθε άτομο πολύ υψηλό ιικό φορτίο. Όλα τα θετικά δείγματα είναι πολύ υψηλά σε ιικό φορτίο».