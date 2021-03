Πολιτική

Σεισμός στην Ελασσόνα - Πέτσας: 300.000 ευρώ σε κάθε σεισμόπληκτο δήμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέλιος Πέτσας επισκέπτεται την περιοχή συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τους δημάρχους Τυρνάβου και Ελασσόνας.

Τη Δευτέρα θα κατατεθούν 300.000 ευρώ σε κάθε δήμο που επλήγη από το σεισμό, ώστε να αρχίσει άμεσα και η καταβολή των χρημάτων στους πληγέντες πολίτες, ενώ μέχρι την Τρίτη θα τοποθετηθούν οικίσκοι για να στεγάσουν τους κατοίκους των χωριών που επλήγησαν από τους σεισμούς στην περιοχή της Ελασσόνας. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την περιοχή συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τους δημάρχους Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας και Ελασσόνας Νίκος Γάτσας.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε έναν καταστροφικό σεισμό, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Οι προτεραιότητες μας επικεντρώνονται σε δύο σημεία: στις υποδομές και στην κοινωνική προστασία. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η γρήγορη στέγαση των ανθρώπων στα χωριά που επλήγησαν και ήδη σήμερα, ως το βράδυ, θα φτάσουν 37 τροχόσπιτα. Οι οικίσκοι θα τοποθετηθούν ως την Τρίτη, διότι χρειάζονται να προηγηθούν έργα υποδομής, δηλ υδροδότηση και ηλεκτροδότηση», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας από το Δαμάσι του δήμου Τιρνάβου.

Ο κ. Πέτσας είπε ότι σε ό,τι αφορά τα σχολεία «έχουμε λύσεις και θα δώσουμε λύσεις και θα κάνουμε ότι μπορούμε. Θα δοθεί λύση για το 3ο δημοτικό σχολείο Ελασσόνας και για το γυμνάσιο του Δομένικου. Όσον αφορά την κοινωνική προστασία τη Δευτέρα θα γίνει η κατανομή από 300.000 ευρώ στους δήμους Τυρνάβου, Ελασσόνας και Φαρκαδόνας, για να δοθούν στους πληγέντες κατοίκους, οι οποίοι θα λάβουν από 600 έως 6000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες τους… Θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και θα βγούμε πιο δυνατοί αρκεί να έχουμε σχέδιο και σχέδιο έχουμε».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός είπε ότι «κάναμε το σχέδιο για σήμερα και προγραμματίζουμε το αύριο. Θα κατασκευαστούν επτά γέφυρες, εδώ στην περιοχή, και ήδη φτιάχνουμε μια γέφυρα στο Βλαχογιάννι, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, φτιάχνουμε το δρόμο για το Βλαχογιάννι που παρουσιάζει μεγάλες ρωγμές και θα ανακατασκευαστεί όλο το οδικό δίκτυο».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «τροχόσπιτα τοποθετούνται και στο Ζάρκο αλλά και σε πέντε χωριά της Ελασσόνας και 60 οικίσκοι έρχονται για να τοποθετηθούν από το υπουργείο εσωτερικών. Την Τρίτη ολοκληρώνονται οι υποδομές και θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι». Αναφορικά με την ανακατασκευή των σπιτιών ο κ. Αγοραστός είπε ότι αξιολογείται πως θα απαιτηθεί για να χτιστεί ένα καινούργιο σπίτι περί τα 1.000 ευρώ ανά τμ, ενώ πρόσθεσε ότι έως το βράδυ θα ηλεκτροδοτηθεί ο καταυλισμός με τις σκηνές στο χωριό Δαμάσι.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας επισκέφτηκε το σχολείο Δαμασίου όπου συναντήθηκε με τον διευθυντή του Γρηγόριο Λέτσιο, τον οποίο συνεχάρη και ενημερώθηκε πώς κατάφερναν να διαφύγουν από το σχολείο τα 63 παιδιά του σχολείου. Ο κ. Λέτσιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το άμεσο ενδιαφέρον που έδειξε κατά την επικοινωνία που είχαν, αλλά για την υπόσχεση ότι το σχολείο θα ξανακτιστεί άμεσα. Ο κ. Πέτσας επισκέφτηκε τις υποδομές όπου στεγάζονται οι σεισμόπληκτοι στο χωριό Δαμάσι και στη συνέχεια αναχώρησε για το Μεσοχώρι.