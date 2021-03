Κοινωνία

Κουφοντίνας: επεισόδια και χημικά σε συγκέντρωση – προσήχθη ο γιος του Έκτορας

Ένταση στη συγκέντρωση υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα.

Επεισόδια με χημικά, προσαγωγές και ρίψεις νερού από τον «Αίαντα» της αστυνομίας σημειώθηκαν το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου 200 άτομα επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 12 το μεσημέρι, αλλά οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κλείσουν τους δρόμους και τους απώθησαν.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την οδό Ερμού και την Καραγιώργη Σερβίας, αλλά συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κολοκοτρώνη, όπου προσπάθησαν να κάνουν πορεία στην οδό Σταδίου, αλλά και πάλι η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να κλείσουν το δρόμο, ενώ προχώρησε σε προσαγωγές.

Στη συνέχεια μια ομάδα κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψεις νερού με τον «Αίαντα», ενώ το ίδιο έγινε λίγα λεπτά αργότερα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, προκειμένου και πάλι, σύμφωνα με την Αστυνομία, να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

H Αστυνομία προχώρησε σε 7 προσαγωγές, μια εκ των οποίων αφορά στο γιό του Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτορα.