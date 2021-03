Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου

Περισσότερα από 20.000 μέλη έχουν ψηφίσει ήδη ταχυδρομικά. Ο νέος Πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί μεταξύ άλλων και το τεράστιο χρέος που ξεπερνά το 1 δις.

Η πιο σημαντική ώρα της Μπαρτσελόνα έφτασε. Από τις 9 το πρωί έως το βράδυ τα μέλη των «μπλαουγκράνα» θα ψηφίσουν για το νέο πρόεδρο του συλλόγου. Οι Καταλανοί που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και το χρέος να αγγίζει το 1 δις, έχουν να ξεπεράσουν και το θέμα της παραμονής ή όχι του Μέσι.

Υποψήφιοι είναι οι Ζοάν Λαπόρτα, Βίκτορ Φοντ και Τόνι Φρέιτας, με τον πρώτο να είναι το μεγάλο φαβορί, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Ο πρώην πρόεδρος της Μπάρτσα έχει τάξει ότι θα φέρει επενδύσεις ύψους 700 εκ. ευρώ.

Συνολικά θα ψηφίσουν 110.290 μέλη εκ των οποίων οι περίπου 20.000 έχουν ήδη ψηφίσει ταχυδρομικά. Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την προτίμησή τους σε έξι εκλογικά κέντρα, με τα “Καμπ Νου” και “Παλάου Μπλαουγκράνα” να είναι τα δυο βασικά.