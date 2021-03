Κοινωνία

Κουφοντίνας: συλλήψεις για τα χθεσινά επεισόδια στο Σύνταγμα

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε αρχικά σε 29 προσαγωγές. Πόσες από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μεταξύ αυτών που προσήχθησαν και ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτορας.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι επτά από τις 29 προσαγωγές στις οποίες προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι του Σαββάτου κατά την διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν σε πορεία υπέρ του Κουφοντίνα, στο κέντρο των Αθηνών.

Μεταξύ των ατόμων που αφέθηκαν ελευθέρα ήταν και ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτορας, που είχε προσαχθεί το μεσημέρι στη ΓΑΔΑ μετά από τα επεισόδια στο Σύνταγμα.

Σε όλους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση και παράβαση του Ν.285 για διασπορά του κορονοϊου. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, απόπειρα άσκησης σωματικής βλάβης και απείθεια.