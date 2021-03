Life

“YFSF - All Star”: ο νικητής της εβδομάδας και οι επόμενες μεταμφιέσεις (βίντεο)

Αλευράς, Ελευθερίου, Κατσούλης, αδελφές Μαγγίρα, Ματιάμπα, Μπρεάζου και Στικούδη ανέβηκαν ξανά στη φαντασμαγορική σκηνή του σόου και χάρισαν φοβερές ερμηνείες!

Το «Your Face Sounds Familiar», το σόου που μεταμορφώνει τις Κυριακές μας, χάρισε και πάλι λάμψη και μοναδικές στιγμές!

Την Κυριακή 7 Μαρτίου το «Your Face Sounds Familiar-All Star» και η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου καλωσόρισαν εκ νέους τους τηλεθεατές, ενώ η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια, έδωσε μια διαφορετική νότα στη βραδιά.

Θανάσης Αλευράς, Λευτέρης Ελευθερίου, Κρατερός Κατσούλης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Μπέττυ Μαγγίρα, Ησαΐας Ματιάμπα, Τάνια Μπρεάζου και Κατερίνα Στικούδη ανέβηκαν ξανά στη φαντασμαγορική σκηνή του σόου και μας χάρισαν φοβερές ερμηνείες και εκρηκτικές εμφανίσεις.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 7 Μαρτίου ήταν:

Θανάσης Αλευράς - Ζόζεφιν

Κρατερός Κατσούλης - Βασίλης Καρράς - Κωνσταντίνα

Λευτέρης Ελευθερίου - Θανάσης Βέγγος

Ησαΐας Ματιάμπα - Μad Clip

Μπέττυ Μαγγίρα - Άντζυ Σαμίου

Ματθίλδη Μαγγίρα - Lady Gaga

Κατερίνα Στικούδη - Δήμητρα Παπίου

Τάνια Μπρεάζου - Guns N’ Roses

Μετά την ψήφο της κριτικής επιτροπής, των παικτών και του κοινού πρώτη αναδείχθηκε η Κατερίνα Στικούδη, η οποία χάρισε τα χρήματα του επάθλου της στο Παιδικό Χωριό SOS.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Ησαΐας Ματιάμπα σαν Mad Clip και ο Θανάσης Αλευράς σαν Josephine τραγούδησαν το κομμάτι με τίτλο «Φήμη».

Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εκπομπής:

Θανάσης Αλευράς: Ντίνος Ηλιόπουλος.

Κρατερός Κατσούλης: Trio

Λευτέρης Ελευθερίου: Κωνσταντίνος Αργυρός

Ίαν Στρατής: Aerosmith

Τάνια Μπρεάζου: Bebe Rexha

Κατερίνα Στικούδη: James Blunt

Ησαΐας Ματιάμπα: Ευτυχία Φαναριώτη

Μπέττυ Μαγγίρα: Μπέσυ Αργυράκη

Ματθίλδη Μαγγίρα: Άντζελα Δημητρίου