Κοινωνία

Μπαλάσκας για Νέα Σμύρνη: σιδερένια πτυσσόμενα γκλομπ έχει όλη η ΕΛΑΣ (βίντεο)

Τι είπε ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ για τα γκλομπ που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη. "Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και όχι πολίτες" ανέφερε.