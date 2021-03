Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς προσπέρασε τον Φέντερερ στην παγκόσμια κατάταξη!

Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται ψηλότερα από το ίνδαλμα του. Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το ίνδαλμά του, Ρότζερ Φέντερερ. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 κάτι περισσότερο από 2 χρόνια πριν, στις 4 Μαρτίου 2019. Έκτοτε δεν βγήκε ποτέ από την κορυφαία 10άδα, όπου μετράει πλέον 84 διαδοχικές εβδομάδες παρουσίας.

Έτσι για 3η φορά στην καριέρα του, ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο 5 του κόσμου, που αποτελεί και την καλύτερη επίδοση του. Πρώτη φορά είχε ανεβεί στην 5η θέση στις 5 Αυγούστου 2019, αλλά παρέμεινε σ' αυτή τη θέση μόνο για μια εβδομάδα. Πέρασε ακόμα τρεις εβδομάδες στην 5η θέση, από τις 12 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου το 2020. Επικεφαλής της κατάταξης παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ακολουθεί ο Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ τρίτος είναι ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.030 βαθμοί

2. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 9.850

3. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 9.735

4. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 9.125

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 6.660

6. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 6.630

7. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.615

8. Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία) 5.019

9. Ντιέγκο Σβάρτζμαν (Αργεντινή) 3.640

10. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 3.480