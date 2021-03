Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: στο 7,12% το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, αλλά και των ηλικιακών ομάδων 70-74 και 65-69.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος εμβολιασμών, ανέφερε πως μόνο σήμερα έγιναν περισσότεροι από 30.000 εμβολιασμοί και συνολικά μέχρι τώρα έχουν διενεργηθεί στη χώρα μας περισσότεροι από 1.120.000 εμβολιασμοί.

Συνολικά την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν λάβει 747.000 συμπολίτες μας, ενώ περίπου 373.000 χιλιάδες έχουν κάνει και τις δυο δόσεις. Το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα, έφτασε το 7,12%.

Σε ότι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η κάλυψη μέχρι στιγμής έχει ως εξής:

85 και άνω, έχει εμβολιαστεί το 57%, περίπου 212.000 πολίτες

80-84, έχει εμβολιαστεί το 58%,περίπου 230.000 πολίτες

75-79, έχει εμβολιαστεί το 65%, περίπου 282.000 πολίτες

60-64, έχει εμβολιαστεί το 50%, περίπου 352.000 πολίτες

Στη συνέχεια ο κ. Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε ότι πλέον μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, να εμβολιάζονται κι οι άνω των 65 με το εμβόλιο της AstraZeneca, το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα κινηθεί ταχύτερα. Παράλληλα, μέσα στον Απρίλιο, αναμένονται και περισσότερες από 1 εκατομμύριο δόσεις από το εμβόλιο της Pfizer να φτάσουν στη χώρα μας, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας.

Ο κ, Θεμιστοκλέους, είπε ότι εντός του Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων Α και των ηλικιακών ομάδων 70-74 και 65-69. Εκτίμησε δε ότι όσοι είναι άνω των 60 ετών και έχουν εκδηλώσει τη επιθυμία να κάνουν το εμβόλιο, θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το τέλος Απριλίου ή το αργότερο στις αρχές Μαΐου.