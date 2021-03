Κοινωνία

Πανελλαδικές: Ποιοι υποψήφιοι θα εξετάζονται προφορικά

Αναλυτικά η απόφαση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα, υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων θα εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Προφορικά θα εξετάζονται μόνον οι υποψήφιοι που θα πιστοποιηθούν με ποσοστό προσωρινής αναπηρίας 67%.

Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για την διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων και γνωματεύσεων ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οι απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με την Αίτηση Δήλωση τους έως και 19 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα υποβολής τους το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι θα πρέπει να εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης και των σχετικών γνωματεύσεων όπου απαιτείται και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).

2. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο που έχουν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον δεν έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή των σχετικών γνωματεύσεων και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β΄) (Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες…)

Συνεπώς, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό email του σχολείου (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής ημέρα και ώρα μετάβασης, το απολυτήριο τους εάν πρόκειται για αποφοίτους, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αντίστοιχο ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης όπως αναφέρεται παραπάνω, σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

Τέλος επισημαίνεται ότι, με την ως άνω υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα οι ως άνω υποψήφιοι δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. Εάν οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, εξετάζονται προφορικά.