Κοινωνία

Πεδίο μάχης η Νέα Σμύρνη: αίμα, μολότοφ και οργή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα τρόμου στη Νέα Σμύρνη. Καρέ καρέ οι βίαιες συγκρούσεις. Ποια η κατάσταση του τραυματία αστυνομικού. Έκκληση Μητσοτάκη για αποκλιμάκωση της έντασης.

Δεκαέξι συλλήψεις έγιναν συνολικά από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη, ενώ προσήχθησαν και άλλα 11 άτομα, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα. Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι συνολικά πέντε. Οι τρεις παραμένουν για νοσηλεία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ενώ οι άλλοι δύο αποχώρησαν μετά τις πρώτες βοήθειες.

Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χαρακτηρίζουν δολοφονική την επίθεση, καθώς οι δράστες χτυπούσαν ανελέητα αστυνομικό με ξύλα και κλωτσιές για περίπου 2,5 λεπτά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα νεαρών εξαπέλυσε επίθεση κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ενώ οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας προχώρησαν σε τουλάχιστον 10 συλλήψεις.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που νεαροί αρπάζουν από μηχανή της ομάδας ΔΡΑΣΗ έναν αστυνομικό, τον ρίχνουν στο έδαφος και αρχίζουν να τον χτυπούν με μανία. Όπως λένε στελέχη του υπουργείου, τον έσωσε το γεγονός ότι δεν του έβγαλαν το κράνος από την πρώτη στιγμή, αλλά φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, καθώς και σε όλο το σώμα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γεώργιος Καλλιακμάνης, οι νεαροί στέκονταν από πάνω του και καθώς τον χτυπούσαν φώναζαν "να πεθάνεις". "Ήθελαν να σκοτώσουν τον αστυνομικό" είπε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός αστυνομικός, που σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις είχε ενταχθεί στο Σώμα, βρισκόταν για ώρα στο οδόστρωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, με το ασθενοφόρο να αδυνατεί να τον προσεγγίσει. "Είμαι καλά, θα αντέξω... Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου" ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του.

Ο αστυνομικός διακομίσθηκε το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τον επισκέφθηκαν, χθες το βράδυ, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους γιατρούς, ενώ συνομίλησαν μαζί του και του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός αστυνομικός διέφυγε τον κίνδυνο, φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει πειραχτεί κάποιο ζωτικό όργανο και αναμένεται ότι σύντομα θα αναρρώσει.

“Μας είπαν οι γιατροί ότι ήταν τυχερός. Κρίσιμο για την πορεία της υγείας του ήταν ότι δεν αφαιρέθηκε το κράνος του από την πρώτη στιγμή" τόνισε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για τα επεισόδια

«Την 18.00 ώρα σήμερα, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων, Σωματείων και Συλλογικοτήτων πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (5.000) περίπου ατόμων, στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης. Την 18.45 ώρα, 3.000 άτομα περίπου από τους συγκεντρωμένους πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Εφέσου και Πλαστήρα με κατεύθυνση το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης.

Πλησιάζοντας τον αστυνομικό φραγμό προ του Τμήματος, ομάδα 400 περίπου ατόμων που προηγείτο της πορείας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και κρατώντας στα χέρια τους μολότοφ, φωτοβολίδες, καπνογόνα, καδρόνια, μπετόβεργες και άλλα αντικείμενα ανέπτυξε ταχύτητα και επιτέθηκε με σφοδρότητα στις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνοντας χρήση των αναγκαίων μέσων τους απέκρουσε.

Στη συνέχεια οι επιτιθέμενοι χωρίσθηκαν σε ομάδες και συνέχισαν επιθέσεις με πρωτοφανή σφοδρότητα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε καταστήματα, αυτοκίνητα και άλλες εγκαταστάσεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να απαντήσουν με λελογισμένη χρήση δακρυγόνων λόγω του πυκνοκατοικημένου της περιοχής και με ρίψεις νερού».

Σε ό,τι αφορά τα χτεσινά επεισόδια, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ αρμόδιος αξιωματικός, και ειδικά για κάποια βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αφορούν στη συμπεριφορά των αστυνομικών, καθώς και καταγγελίες για βία, θα γίνει μια συνολική αποτίμηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων ήταν οι ενδεδειγμένες συνολικά:

Βίντεο όπου ακούγεται η ομάδα να λέει πάμε να τους σκοτώσουμε #antireport pic.twitter.com/SJdGGZGETF — Marios Rafail Bikos (@bikosmariosraf) March 9, 2021

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.ΑΣ, δια μέσου του εκπροσώπου της Θεόδωρου Χρονόπουλου, συνιστά ψυχραιμία από όλες τις πλευρές, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση, που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό πολίτη στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, την περασμένη Κυριακή, από αστυνομικούς, υπόθεση για την οποία είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ και προκαταρκτική έρευνα με εντολή εισαγγελέα.

Μητσοτάκης για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά

«Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι, απόψε, στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Και η ζωή ενός συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνίσει», τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που συγκλόνισαν το βράδυ της Τρίτης τη Νέα Σμύρνη.

Απευθυνόμενος ειδικά στη νεολαία, ο Πρωθυπουργός είπε: «Αυτές τις στιγμές πρέπει να επικρατήσει απ’ όλους αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και απευθύνομαι ειδικά στους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν. Όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά».

Παράλληλα φρόντισε να στείλει κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να διχάσει τον ελληνικό λαό. «Δυστυχώς, κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξής: To βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μας διχάσει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα όσους επέλεξαν με πράξεις βίας να αμαυρώσουν μια ειρηνική διαμαρτυρία χιλιάδων κατοίκων, μαθητών εργαζομένων και καταστηματαρχών της Νέας Σμύρνης. Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση σε άνδρα της ελληνικής αστυνομίας. Η βία δεν απαντιέται με βία. Η βία μόνο δικαιώνει τη βία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλοι μαζί να απομονώσουμε τους οπαδούς της βίας, από όπου και αν προέρχονται», υπογραμμίζει το Κίνημα Αλλαγής. Καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση που οδήγησε στον τραυματισμό αστυνομικού, επιρρίπτει ευθύνες σε Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για ρεσιτάλ ανευθυνότητας, με το στήσιμο ενός σκηνικού σύγκρουσης, πόλωσης και διχασμού.

Από την πλευρά του το ΚΚΕ δηλώνει πως «Ο απαράδεκτος τραυματισμός του αστυνομικού και όσα εκτυλίσσονται σήμερα στη Νέα Σμύρνη σε καμιά περίπτωση δεν αθωώνουν την κυβέρνηση της ΝΔ από τις ευθύνες που έχει για το κλίμα αστυνομοκρατίας που συνεχίζει να επιβάλλει».

To ΜέΡΑ25 κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, ότι η «ατυχής» έμπνευσή του «να υπενθυμίσει ότι το βράδυ των εκλογών υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων, υπογράμμισε με τον πιο ειρωνικό τρόπο πως έχει αποτύχει και στα τρία», συμπληρώνοντας πως «Όποιος σπέρνει θύελλες, θερίζει καταιγίδες».

Η στιγμή της επίθεσης σε βίντεο από τα parapolitika.gr:

Gallery