Ισχυρές εκρήξεις στο ηφαίστειο Σαν Κριστόμπαλ (εικόνες)

Σε φάση έντονης δραστηριότητας έχει μπει το ηφαίστειο. Ο ουρανός σκοτείνιασε από το νέφος τέφρας και σε όλη την πόλη είναι έντονη η οσμή του θειαφιού.

Το ηφαίστειο Σαν Κριστόμπαλ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νικαράγουας, μπήκε σε φάση έντονης δραστηριότητας χθες Τρίτη, με αλλεπάλληλες σφοδρές εκρήξεις να εκτοξεύουν τέφρα και τοξικά αέρια, πλήττοντας την πόλη Τσιναντέγα, ανέφεραν οικολόγοι και μια δημοσιογράφος που ζει στην περιοχή.

Στο ηφαίστειο, ο κώνος του οποίου φθάνει τα 1.745 μέτρα ύψος, ακούστηκε ξαφνικά μια πρώτη έκρηξη, προτού αρχίσει να υψώνεται μια στήλη τέφρας και καπνού που ο άνεμος μετέφερε στην Τσιναντέγα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ανέφερε η Κάρολ Αλταμιράνο, δημοσιογράφος η οποία ζει στην πόλη.

Η κοινότητα Γκρέσια και χωριά της περιοχής πλήττονται επίσης, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Κέντρο Χούμπολτ, που δραστηριοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο ηφαίστειο χθες από τις 13:25 (τοπική ώρα· 21:25 ώρα Ελλάδας) και μετά, σύμφωνα με το Κέντρο Χούμπολτ.

«Όλα έχουν γίνει γκρι, οι ορυζώνες, τα χωράφια με τα λαχανικά, τα οπωροφόρα δέντρα και τα βοσκοτόπια έχουν καλυφθεί από τέφρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάρολ Αλταμιράνο.

Ο ουρανός στην Τσιναντέγα σκοτείνιασε από το νέφος τέφρας και σε όλη την πόλη είναι έντονη η οσμή του θειαφιού. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατευθούν με ομπρέλες και μάσκες, είπε η δημοσιογράφος.

Πηγές νερού στις πλαγιές του ηφαιστείου καλύφθηκαν προληπτικά ενώ κτηνοτρόφοι απομάκρυναν εσπευσμένα τα κοπάδια τους από το ηφαίστειο, πάντα σύμφωνα με την κυρία Αλταμιράνο.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη στο ηφαίστειο Σαν Κριστόμπαλ, ένα από τα ψηλότερα της αλυσίδας που διαπερνά την πλευρά της Νικαράγουας που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2016.