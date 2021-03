Κόσμος

Βίαια επεισόδια στο Παρίσι

Νέα συμπλοκή μεταξύ συμμοριών με έναν σοβαρά τραυματία.

Πέντε πρόσωπα τραυματίστηκαν, το ένα σοβαρά, χθες στο Παρίσι κατά τη διάρκεια νέας βίαιης σύγκρουσης μεταξύ νεαρών, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο συγκλίνουσες πηγές.

Τα επεισόδια και οι αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών νεαρών έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας. Τη Δευτέρα, έφηβος 14 ετών τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο Εσόν, διαμέρισμα του νότιου Παρισιού, όπου ήδη δύο μαθητές έχασαν τη ζωή τους όταν υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρια τον Φεβρουάριο.

Η νέα συμπλοκή νεαρών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα όρια του Οτέιγ, στο ευκατάστατο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, κοντά στα στάδια Ρολάντ Γκαρός και Παρκ ντε Πρενς, διευκρίνισε πηγή προσκείμενη στην παρισινή αστυνομία.

Τουλάχιστον οι τρεις από τους πέντε τραυματίες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρια ενώ οι τέσσερις είναι 16 ως 17 ετών, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, που γνωστοποίησε ότι έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Τον Ιανουάριο ο ξυλοδαρμός του Γιουρί, μαθητή 15 ετών, στο Παρίσι, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις από πλευράς πολιτικού κόσμου.

Τη μεταφόρτωση και ταχύτατη διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που κατέγραφε την επίθεση που υπέστη ακολούθησαν πολλές αντιδράσεις, ιδίως του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του αστέρα του γαλλικού ποδοσφαίρου Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο έφηβος εκφράστηκε για πρώτη φορά δημόσια χθες βράδυ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν είναι μέλος «καμιάς συμμορίας».

Στην αρχή του μήνα, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε γενική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των συγκρούσεων μεταξύ νεαρών.

Το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε κι αναμένεται να εγκριθεί ως την 1η Μαΐου προβλέπει κυρίως την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τα σχολεία, τη στενότερη παρακολούθηση όσων παίρνουν πολλές απουσίες και την παρακολούθηση των αναρτήσεων νεαρών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων δίνουν συχνά ραντεβού για να αναμετρηθούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το 2020 καταγράφηκαν 357 επεισόδια στα οποία συνεπλάκησαν συμμορίες νεαρών, έναντι 288 το 2019 (+25%). Τρεις νεαροί σκοτώθηκαν και 218 τραυματίστηκαν σοβαρά πέρυσι, κατά τα στοιχεία του υπουργείου.