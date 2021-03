Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: ίσως να μην έχουμε φτάσει στην κορύφωση του τρίτου κύματος στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οδηγούμαστε μα μαθηματική ακρίβεια, να δούμε το σενάριο της Θεσσαλονίκης και στην Αττική», προειδοποίησέ ο Ν. Καπραβέλος.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι το πλέον ανησυχητικό στα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, δεν είναι ότι ξεπεράσαμε τα 3.000 κρούσματα, αλλά το ότι ο δείκτης θετικότητας ήταν μεγαλύτερος του 6%.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κυρία Λινού υπογράμμισε ότι ίσως ακόμη να μην έχουμε φτάσει στη κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας που διανύουμε.

Επίσης η κυρία Λινού, είπε ότι είναι υπέρ του ανοίγματος του λιανεμπορίου με παράλληλα μέτρα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, αλλά δεν είναι σίγουρη αν αυτό θα είναι εφικτό να γίνει μέσα στον Μάρτιο.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος, προέβλεψε ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια να «δούμε το σενάριο του Φθινοπώρου στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική», συμπληρώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει από τον Νοέμβριο γι’ αυτό.

Παρατήρησε όμως ότι το αισιόδοξο μήνυμα έρχεται από τις περιοχές της βόρειας Ελλάδας που δοκιμάστηκαν με σφοδρότητα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, καθώς τώρα παρουσιάζουν καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα από άλλες περιοχές κι αυτό οφείλεται στη φυσική ανοσία που έχει επιτευχθεί. Αυτό δείχνει όπως είπε, πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει με ταχύτητα το πρόγραμμα του εμβολιασμού.

Τέλος ο κ. Καπραβέλος, είπε ότι είναι λάθος ο υπερβολικός περιορισμός της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω των lockdown και ότι σε αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας.