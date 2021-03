Life

Σπάνιος πιγκουίνος... πόζαρε στον Yves Adams (εικόνες)

Εξαιρετικά σπάνια ειναι η συνάντηση των ανθρώπων με ζώα του είδους του.

Στις νήσους South Georgia και Sandwitch, στον Ατλαντικό, βρέθηκε ο φωτογράφος άγριας ζωής και ξεναγός φωτογραφικών εξερευνητικών ταξιδιών Yves Adams. Και εκεί είχε την τύχη να απαθανατίσει με τον φακό του έναν κίτρινο πιγκουίνο, σπάνιο πουλί το οποίο απαντάται μία φορά ανά 20.000 με 146.000 πιγκουίνους. «Ήταν ουράνιο το ότι εμφανίστηκε δίπλα μας. Αν απείχε 50 μέτρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το show που συναντάς μια φορά σ' ολόκληρη τη ζωή σου» δήλωσε ο ευτυχής φωτογράφος.

Γεννήθηκε στη κοιλάδα Leie του Βελγίου το 1978 και για περισσότερα από 25 χρόνια εξελίσσει τις δεξιότητές του στην τέχνη της φωτογραφίας. Έχει επισκεφθεί 35 χώρες και έχει τραβήξει 1.865.000 φωτογραφίες.

Σε ένα από τα νησάκια της South Georgia με την ομάδα που ξεναγούσε για να φωτογραφίσουν μια αποικία περισσότερων των 120.000 βασιλικών πιγκουίνων, καθώς ξεπακετάριζαν εξοπλισμό και τρόφιμα στη Salisbury Plain, πρόσεξε κάτι ασυνήθιστο: έναν πιγκουίνο που δεν ήταν μαύρος και άσπρος αλλά κίτρινος και άσπρος! «Ποτέ στο παρελθόν δεν είχα ακούσει για κίτρινο πιγκουίνο. Υπήρχαν 120.000 πουλιά σ' αυτή την παραλία και τούτος ήταν ο μόνος κίτρινος εκεί» είπε στο Kennedy News.

Ο κίτρινος πιγκουίνος είναι σπάνιο είδος και οφείλεται στον λευκισμό, μια διαδικασία στην οποία το ζώο χάνει μέρος του χρώματος του δέρματός του. Πρόκειται για λευκοπάθεια, που διαφέρει από τον αλφισμό (albinism) και για αυτόν τον λόγο δεν επηρεάζονται τα μάτια του. Καθώς δεν παράγει μελανίνη το μαύρο πτέρωμά του γίνεται κίτρινο. Η φωτογραφία του Yves Adams έγινε viral στο Διαδίκτυο και στην πλατφόρμα Reddit έχει πάρει πάνω από 100.000 ψήφους ενώ στην πλατφόρμα Imgur έχει 60.000 views