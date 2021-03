Κοινωνία

Επεισόδια στη Νέα Σμύρνη: Νέα σύλληψη για την επίθεση στον αστυνομικό

Άλλος ένας από τους δράστες της άγριας επίθεσης στον αστυνομικό, έπεσε στα δίχτυα της Αστυνομίας.

Συνελήφθη ο άνδρας που έριξε τον αστυνομικό από τη μηχανή, πριν ακολουθήσει η άγρια επίθεση που τον έστειλε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής, οργανωμένο σε σύνδεσμο φιλάθλων στα δυτικά προάστια της Αθήνας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η σύλληψη κι ενός 22χρονου, που φέρεται να είναι εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης στον άνδρα της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, στα χθεσινά επεισόδια της Νέας Σμύρνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από τα νότια προάστια και είναι οργανωμένος οπαδός ομάδας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών της σοκαριστικής επίθεσης.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολοθεί να νοσηλεύεται στο 401 ΓΣΝΑ, έχοντας διαφύγει πάντως τον κίνδυνο. Φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα. Τόσο η αξονική, όσο και η μαγνητική, έδειξαν ότι δεν έχει εσωτερική αιμορραγία.

Ο 27χρονος αστυνομικός, από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, ένας από τους 1.500 νέους ειδικούς φρουρούς, βρισκόταν για ώρα στο οδόστρωμα, μέσα σε λίμνη αίματος, με το ασθενοφόρο να αδυνατεί να τον προσεγγίσει. «Είμαι καλά, θα αντέξω» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του. «Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου» προσέθεσε.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που οι νεαροί τον άρπαξαν από μηχανή της ομάδας του, τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία.