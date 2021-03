Κοινωνία

Κάηκε ζωντανός μέσα σε στάνη

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν απέτρεψε την τραγωδία...

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στην Λέσβο, με έναν νεκρό από φωτιά σε στάνη

Η πυρκαγιά στο ποιμνιοστάσιο εκδηλώθηκε γύρω στις τρεις τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι οχτώ πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή Πολίχνιτος, στα Βατερά, στη Λέσβο, με τέσσερα οχήματα έσβησαν τη φωτιά, όμως στην διάρκεια της επιχείρησης αποκάθαρσης του χώρου, εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό.