Life

“Η Φάρμα”: η περιπέτεια τώρα αρχίζει στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, δείτε τους χώρους όπου καλούνται να επιβιώσουν, δίχως ανέσεις, οι συμμετέχοντες στο ριάλιτι περιπέτειας, με παρουισαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Σε μια Φάρμα 23 στρεμμάτων, η ανθρώπινη δύναμη έρχεται αντιμέτωπη με τη φύση. Μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, 14 υποψήφιοι αγρότες βάζουν σε δοκιμασία τις αντοχές τους και ξεπερνούν τα όριά τους. Θα αντέξουν;

«Η Φάρμα» , που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 12 Μαρτίου, στις 21:00 , και θα μας αποκαλύψει έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου η ανθρώπινη δύναμη αναμετράται με τη δύναμη της φύσης.

Στην παρουσίαση, ο Σάκης Τανιμανίδης. Ο Σάκης θα ζήσει μαζί τους την περιπέτεια στα άκρα. Θα λειτουργήσει ως καταλύτης ανάμεσα σε 14 παίκτες, με διαφορετικές προσωπικότητες, θα τους υποβάλλει σε δύσκολες δοκιμασίες και θα διαχειριστεί τις καθημερινές ανατροπές.

Οι Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ειρήνη Κολλιδά, Μαρία Μιχαλοπούλου, Θανάσης Πάτρας, Σοφία Παυλίδου, Στράτος Τζώρτζογλου, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Θωμά, Κυριακή Κατσογρεσάκη, Κωνσταντίνος Μακρής, Βασίλης Μαντζουράνης, Μαρία Σπυροπούλου, Μαρία Τοτόμη, Παναγιώτης Χατζόπουλος αφήνουν πίσω τις συνήθειες της πόλης και καλούνται να ζήσουν ως αγρότες.

Για να γνωρίσετε καλύτερα τους παίκτες, πατήστε ΕΔΩ

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, στο ριάλιτι περιπέτειας που έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, οι παίκτες θα έρχονται αντιμέτωποι με τη φύση αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Χωρίς τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής, χωρίς άφθονο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, η καθημερινότητά τους θα είναι δύσκολη. Υπό το άγρυπνο βλέμμα 40 ρομποτικών και 8 στουντιακών καμερών που θα καταγράφουν τη δράση 24 ώρες, θα σπέρνουν, θα ποτίζουν, θα καλλιεργούν τη γη, θα αρμέγουν τα ζώα, θα φροντίζουν τον στάβλο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συγκατοικήσουν, για πρώτη φορά μαζί, σε ένα σπίτι και να συνεργαστούν αρμονικά και αποτελεσματικά.

Οι απαιτήσεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Οι παίκτες θα αγωνίζονται κάθε εβδομάδα όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά και για την παραμονή τους στη «Φάρμα» μέσα από καθοριστικές δοκιμασίες:

1 μεγάλη Αποστολή από τον Επιστάτη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ), με έπαθλο:

1 Αγώνας Αρχηγίας

1 Quiz της Φάρμας

1 Αγώνας Ασυλίας

1 Παιχνίδι Επάθλου

Κάθε εβδομάδα, ένας παίκτης θα αφήνει πίσω του τη ζωή στη «Φάρμα», μετά την ήττα του στη Μονομαχία Αποχώρησης.

Στο τέλος αυτής της περιπέτειας, ο νικητής θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ.



«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Gallery