Περιστέρι: πρόωρο τέλος στη συνεργασία με Μπουρούση

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο διεθνής σέντερ για το διαζύγιο του με την ομάδα των δυτικών προαστίων.

Σύντομο αποδείχτηκε το πέρασμα του Γιάννη Μπουρούση από το Περιστέρι. Με δήλωσή του, ο διεθνής σέντερ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την απόφασή του να αποχωρήσει από τους «κυανοκίτρινους».

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπουρούσης δήλωσε, «Προσωπικοί λόγοι που δεν μπορούσαν εύκολα και άμεσα να ξεπεραστούν με οδήγησαν στην απόφαση να σταματήσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο Περιστέρι. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία που είχαμε αυτό το διάστημα».