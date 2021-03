Τοπικά Νέα

Θανατηφόρο τροχαίο στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης

Νεκρός απεγκλωβίστηκε από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες, ένας άνδρας.

(φωτογραφία αρχείου)

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, άφησε το βράδυ της Πέμπτης, ένας άνδρας σε τροχαίο στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην Περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μετά τον κόμβο του Αγίου Παύλου, στο ύψος του Ζωολογικού Κήπου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 60-65 ετών.

Πηγή: thestival.gr