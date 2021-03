Οικονομία

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκαν οι διατάξεις για το ΤΧΣ, η κύρωση της απόφασης για την αύξηση των ιδίων πόρων της ΕΕ, καθώς και οι υπουργικές τροπολογίες.

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίσθηκε επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, το σχέδιο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» καθώς και οι τέσσερις συνολικά υπουργικές τροπολογίες.

Επί της αρχής του νομοσχεδίου, θετική ψήφο έδωσαν η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, με το «παρών» εκφράστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 25 καταψήφισαν.

Στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις διατάξεις που αφορούν τις πηγές χρηματοδότησης των Κέντρων Κατάρτισης και Μαθητείας του ΟΑΕΔ, την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας του e-ΕΦΚΑ και τις ρυθμίσεις για το Γηροκομείο Πειραιώς, υπέρ τάχθηκαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν «παρών».

Στην τροπολογία που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για οδοιπορικά έξοδα αποσπασμένων πυροσβεστών καθώς και οι διατάξεις του υπουργείου Μετανάστασης και Ασύλου που θεσπίζουν το ακατάσχετο των πληρωμών σε όσους υλοποιούν το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA 2021, θετική ψήφο έδωσε η ΝΔ , με το «παρών» εκφράστηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, και το ΚΚΕ, ενώ το ΜέΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση την καταψήφισαν.

Η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με τις ρυθμίσεις για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμου Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. καθώς και για την τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, ψηφίσθηκε από ΝΔ και καταψηφίσθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα.

Τέλος, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την δυνατότητα μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, υπερψηφίσθηκε από την ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν «παρών».