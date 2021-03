Life

Δημήτρης Αποστόλου: Το “τραύμα” και οι καταγγελίες στο χώρο του θεάματος (βίντεο)

Ο ταλαντούχος σεναριογράφος μιλάει για την συνεργασία του με τον Ρήγα και αποκαλύπτει γιατί κόπηκε η σειρά «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» και την σύνδεση που υπήρχε με τις καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο.