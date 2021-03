Life

ΣΕΗ: Νέες καταγγελίες στον Εισαγγελέα

Ο Τσαρούχας κατέθεσε στον Εισαγγελέα νέους φακέλους με καταγγελίες Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ εξερχόμενος του εισαγγελικού γραφείου.

Πέντε νέους φακέλους με καταγγελίες που έγιναν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) προσκόμισε στον εισαγγελέα ο πρόεδρος του οργάνου, Πασχάλης Τσαρούχας.

Ο ηθοποιός επανήλθε στην Εισαγγελία προσκομίζοντας στοιχεία για πέντε καταγγελίες που υποβλήθηκαν πριν λίγες ημέρες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ηθοποιών, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες αφορούν περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Εξερχόμενος του εισαγγελικού γραφείου , όπου παρέμεινε για περίπου μισή ώρα, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δήλωσε πως μετά και τη σημερινή , τρίτη, συνάντηση με τον εισαγγελικό λειτουργό «το πιθανότερο είναι να ξαναβρεθούμε».

Όπως είπε ο κ. Τσαρούχας:

«Στο πλαίσιο της τακτικής πια επαφής με τον εισαγγελέα, φέραμε 5 νέους φακέλους σήμερα. Η εντολή που έχουμε από τον εισαγγελέα είναι να φέρνουμε καταγγελίες που αφορούν σε προσβολή γενετήσιας ελευθερίας. Το πιθανότερο είναι να ξαναβρεθούμε. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στο Πειθαρχικό Όργανο του ΣΕΗ, υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα που είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρούμε, γιατί έχει δικαιώματα και ο καταγγελλόμενος και ο καταγγέλλων. Και πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά τις διαδικασίες, για να είμαστε όσο πιο σωστοί τυπικά, θεσμικά. Και να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να μην αδικήσουμε κανένα», ανέφερε ειδικότερα ο κ. Τσαρούχας.