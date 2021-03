Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: απολογία στην ανακρίτρια για την επίθεση στον αστυνομικό

Τι υποστηρίζει ο 30χρονος που φέρεται να έριξε τον άτυχο ένστολο από την μηχανή. Διψήφιος ο αριθμός των συλληφθέντων που οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού στην Νέα Σμύρνη, μεταξύ των οποίων ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που έριξε τον 28χρονο αστυνομικό από την μηχανή του οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μαζί με άλλους κατηγορούμενους στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για τα επεισόδια της περασμένης Τρίτης.

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 19 με τέσσερις εξ’ αυτών να αντιμετωπίζουν το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, το οποίο αφορά στην άγρια επίθεση που δέχθηκε ο 28χρονος αστυνομικός με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Οι απολογίες θα συνεχιστούν την Κυριακή.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι επτά ανήλικοι, οι οποίο απολογήθηκαν την Παρασκευή σε ανακριτή ανηλίκων και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό τον όρο να παρακολουθούνται από κοινωνικό λειτουργό. Κατά πληροφορίες, οι ανήλικοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους, με κάποιους εξ' αυτών μάλιστα να υποστηρίζουν βρίσκονταν μακριά από τα σημεία που έλαβαν χώρα τα γεγονότα.



Κατά περίπτωση τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι πέραν των τεσσάρων που διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφορούν στα κακουργήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Επίσης, κατά περίπτωση διώκονται και για τέσσερα πλημμελημάτων (επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοφορία και οπλοχρησία).

Αρνείται ο 30χρoνος

Πάντως, από την πλευρά του ο 30χρονος που φέρεται να έχει ρίξει τον αστυνομικό κάτω από την μηχανή, με αποτέλεσμα αμέσως μετά να δεχθεί την ομαδική επίθεση, υποστηρίζει, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο συνήγορος του, Παύλος Σαράκης, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην Ελευσίνα της ώρα της επίθεσης στον αστυνομικό και ότι συνελήφθη μετά από καταγγελία συγγενικού του εξ αγχιστείας προσώπου, με το οποίο, κατά τον δικηγόρο, έχει αντιδικία για οικογενειακούς λόγους.