Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Κατεπείγουσα έρευνα για όλες τις καταγγελίες για αστυνομική βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλο όσα καταγράφηκαν σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και τις καταγγελίες που ακολούθησαν ερευνώνται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, υπό την εποπτεία Εισαγγελέα, ανατέθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., με εντολή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η διερεύνηση όλων των καταγγελιών αλλά και όλων των υποθέσεων που προκύπτουν από διάφορα βίντεο και αφορούν σε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η εντολή για τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την καθεμία καταγγελία με την ολοκλήρωση των ερευνών.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ήδη σε εξέλιξη για τις παρακάτω υποθέσεις:

καταγγελίες για αστυνομικό που φέρεται να προέβαλε όπλο και να απείλησε διαδηλωτές,

καταγγελίες για έφοδο της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια παρέσυραν με το δίκυκλό τους διαδηλωτή,

την υπόθεση σύλληψης λάθος υπόπτου - για τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» στη Νέα Σμύρνη- στο Μενίδι και της διαρροής των προσωπικών του στοιχείων,

καταγγελία ότι αστυνομικοί της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» εισέβαλαν στην είσοδο πολυκατοικίας και προσήγαγαν πολίτη,

υπόθεση των καταγγελιών 18χρονης που υποστηρίζει ότι την παρενόχλησαν σεξουαλικά αστυνομικοί των ΜΑΤ, την ξυλοκόπησαν και δεν της επέτρεψαν να την εξετάσει ιατρός και

καταγγελία για ξυλοδαρμό κρατουμένων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Επιπλέον, η Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων ανέλαβε τη διενέργεια Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων για:

βίντεο όπου απεικονίζεται αστυνομικός να χαστουκίζει γυναίκα που διαμαρτύρεται,

καταγγελίες που αναφέρουν ότι αστυνομικοί πετούν μολότοφ σε διαδηλωτές,

καταγγελία από 5 φοιτητές που προσήχθησαν, εκ των οποίων ένας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην οδό Πανεπιστημίου και

καταγγελίες για περιστατικά ξυλοδαρμού εκπροσώπων του Τύπου.