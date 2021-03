Κοινωνία

Κλοπή κοσμημάτων αξίας 1 εκ. ευρώ από ηλικιωμένη

Πως περιγράφει η άτυχη γυναίκα το περιστατικό. Πως εξαπατήθηκε από έναν άνδρα που της έπιασε κουβέντα ενώ επέστρεψε στο σπίτι της.

Κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ άρπαξαν απατεώνες «ποντικοί» απο 88χρονη Κωνσταντινουπολίτισσα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Οι δράστες, που προφανώς παρακολουθούσαν την ηλικιωμένη και είχαν πληροφόρηση ότι μέσα στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου της οδού Αιγαίου Πελάγους, έκρυβε τον θησαυρό, τρύπωσαν μέσα και έκαναν το πλιάτσικο.





Η μεγάλη αρπαγή, έγινε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης. Η 88χρονη επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ, όταν ένας άγνωστος άνδρας την πλησιάζει και της πιάνει την κουβέντα. Η γυναίκα ανυποψίαστη τον ρωτά αν είναι από εταιρεία κούριερ καθώς περίμενε ένα δέμα από τον γιο της.





Ο δράστης απάντησε καταφατικά και ανεβαίνουν μαζί στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Χωρίς η ηλικιωμένη να καταλάβει το παραμικρό, ο άγνωστος αφήνει την πόρτα ανοικτή για να τρυπώσουν οι συνεργοί του. Την ώρα που ο ίδιος την απασχολούσε στην κουζίνα οι «ποντικοί» σάρωναν τα υπόλοιπα δωμάτια. Λίγη ώρα αργότερα και με λεία κοσμήματα των οποίων η αξία αγγίζει το 1.000.000 ευρώ, οι δράστες εξαφανίζονται ενώ, όπως γράφει το protothema.gr, ο συνεργός που απασχολούσε την ηλικιωμένη, την παράτησε στην κουζίνα και αρχίζει να τρέχει έξω από το διαμέρισμα.





Η γυναίκα τότε κατάλαβε τι είχε συμβεί και αφού έβαλε τις φωνές κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε την αρπαγή των κοσμημάτων που όπως κατέθεσε έκρυβε στο υπνοδωμάτιο της.