Κόσμος

Σκληρές εικόνες: Νεκρό κοριτσάκι από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή

Φρίκη και ντροπή προκαλεί το έγκλημα που διεπράχθη εν μέσω ενός πολέμου που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Ένα κοριτσάκι πέθανε λίγο αφού δέχθηκε πυρά από ελεύθερο σκοπευτή στην Υεμένη.

Σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, το κοριτσάκι κατέληξε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο ελεύθερος σκοπευτής που ανήκει στους Χούτι φέρεται να στόχευσε το κορίτσι, ηλικίας 5-7 ετών, ενώ εκείνο έπαιζε έξω από το σπίτι του.

Η οικογένεια του παιδιού κατηγορεί τους Χούτι για έλλειψη ηθικής, αφού όπως λένε σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά.

Η μικρή Ντίνα κατάληξε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε έχοντας ακόμα τις αισθήσεις της.