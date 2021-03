Αθλητικά

“Αυλαία” στη Super League: Προβάδισμα... Ευρώπης για Άρη και Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τελική βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής.

Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της τελευταίας αγωνιστικής για την κανονική διάρκεια της Super League.

Το "τριφύλλι" επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-1 και σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ στον Βόλο, οι "πράσινοι" βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την τρίτη θέση, ενώ ο Άρης τερμάτισε στην δεύτερη στο +3 από την Ένωση!

Οι 6 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας (Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης) θα συνεχίσουν στα πλέι-οφ, που θα διεξαχθούν με διπλούς αγώνες, ένα μίνι πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών.

Οι υπόλοιπες ομάδες από τις θέσεις 7-14 θα αγωνιστούν στα πλέι-άουτ, ένα μίνι πρωτάθλημα 7 αγωνιστικών με μονούς αγώνες ανάμεσα στις ομάδες.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής:

1. Ολυμπιακός 67

2. Άρης 51

3. ΑΕΚ 48

4. ΠΑΟΚ 47

5. Παναθηναϊκός 45

6. Αστέρας Τρίπολης 42

7. Βόλος 33

8. ΠΑΣ Γιάννινα 31

9. Ατρόμητος 28

10. Απόλλων Σμύρνης 28

11. Λαμία 23

12. Παναιτωλικός 20

13. ΟΦΗ 19

14. ΑΕΛ 16