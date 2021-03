Αθλητικά

Basket League: Το Λαύριο νίκησε… χωρίς να “ιδρώσει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολη νίκη της ομάδας του Σερέλη κόντρα στο Περιστέρι.

Την 13η νίκη σε 17 παιχνίδια στην φετινή Basket League πανηγύρισε το Λαύριο, καθώς επικράτησε 88-71 του Περιστερίου για την 17η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Basket League.

Οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη έκαναν με αυτόν τον τρόπο το 2/2 απέναντι στην ομάδα των δυτικών προαστίων, αύξησαν τη μεταξύ τους διαφορά στις τέσσερις νίκες και επί της ουσίας κλείδωσαν μια θέση στην τετράδα της regular season -μένουν πέντε αγωνιστικές.

To Λαύριο ξεκίνησε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει διψήφια διαφορά μετά από περίπου τέσσερα λεπτά με βολές του Μουράτου (12-2). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν στην συνέχεια καταφέρνοντας να ψαλιδίσουν στα μισά την διαφορά με τρίποντο του Βασιλόπουλου (21-16) με το σκορ του δεκαλέπτου να είναι 25-17 με καλάθι του Σάβατζ στην εκπνοή.

To Περιστέρι έβγαλε αντίδραση στην δεύτερη περίοδο και κατάφερε να τρέξει ένα εντυπωσιακό σερί 11-0 για να περάσουν μπροστά στο σκορ με 29-30. Το Λαύριο αντέδρασε και πήρε και πάλι προβάδισμα 7 πόντων (38-31) με επιμέρους σκορ 10-1, με το Περιστέρι να καταφέρνει να μειώσει στο καλάθι με βολές του Τσαϊρέλη (38-36), με το Λαύριο να ξεσπάει εκ νέου το φινάλε για να πάει στα αποδυτήρια με αέρα 8 πόντων (44-36).

Το Περιστέρι δεν παράτησε το ματς στην επανάληψη και κατάφερε να έρθει σε απόσταση βολής με καλάθι του Γκουτιέρεζ με μετά από τέσσερα λεπτά (49-48). Μάλιστα, το Περιστέρι κατάφερε να περάσει μπροστά λίγο αργότερα με συνεχόμενα τρίποντα του Πέτεγουεϊ (57-60), αναγκάζοντας τον Χρήστο Σερέλη να καλέσει τάιμ άουτ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα μίλησε η ποιότητα του Γκλεν Κόζι, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους κατάφερε να βάλει και πάλι μπροστά το Λαύριο με 5 για το 68-63 του δεκαλέπτου.

Το Λαύριο συνέχισε να κυριαρχεί στο παρκέ και στην τέταρτη περίοδο διατηρώντας και διευρύνοντας το προβάδισμα του το οποίο έφτασε πάλι τους 9 πόντους με τρίποντο του Σάβατζ (74-65). To Λαύριο συνέχισε να πατάει το γκάζι μέχρι το τέλος του αγώνα δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην νίκη του με το τελικό 88-71

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 44-36, 68-63, 88-71.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 7, Μουράτος 17 (0/4 τρίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ασίστ), Ντιαλό 14, Ντέιβις 12 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γερομιχαλός 3 (1), Κόζι 12 (4/7 τρίποντα), Σάβατζ 13 (3/5 τρίποντα), Περσίδης, Ερμείδης, Ανοσίκε 8 (7 ριμπάουντ), Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 2.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 16 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βασιλόπουλος 14 (2/7 τρίποντα), ΜακΛιν 4, Τζόουνς 11 (5 ριμπάουντ), Μάντζαρης, Σκορδίλης 6, Τσαϊρέλης 7 (4 ριμπάουντ), Σαλούστρος 3, Τόλα, Καράμπελας, Γκουτιέρεζ 10 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).