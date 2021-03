Κόσμος

Εμβόλιο AstraZeneca: Τα “ασυνήθιστα” συμπτώματα στην γυναίκα που πέθανε

H Δανία ανέστειλε προσωρινά για προληπτικούς λόγους και μέχρι νεοτέρας τη χρήση του εμβολίου κατά της Covid-19.

Η 60χρονη Δανή που πέθανε από θρόμβωση αφού της χορηγήθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19 εμφάνισε “ιδιαίτερα ασυνήθιστα” συμπτώματα, ανακοίνωσε αργά χθες Κυριακή το βράδυ η Δανέζικη Υπηρεσία Φαρμάκων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η γυναίκα εμφάνισε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων και θρόμβους σε μικρά και μεγάλα αγγεία καθώς και αιμορραγία.

Tην προηγούμενη εβδομάδα η Δανία ανέστειλε προσωρινά για προληπτικούς λόγους και μέχρι νεοτέρας τη χρήση του εμβολίου κατά της Covid-19, που παρασκευάζεται από την AstraZeneca, έπειτα από κρούσματα θρόμβωσης μεταξύ εμβολιασθέντων. Το παράδειγμά της ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Ισλανδία.

Ωστόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το εμβόλιο αυτό, σημειώνοντας ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι προκάλεσε αυτούς τους θρόμβους.

Από την πλευρά της η AstraZeneca Plc ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι πραγματοποίησε έλεγχο σε ανθρώπους που έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιό της κατά της Covid-19, ο οποίος έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων.