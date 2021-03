Πολιτική

Θεοχάρης στο Politico: Η ημερομηνία ορόσημο για τον τουρισμό και το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Στο φετινό άνοιγμα και στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού είναι αφιερωμένο εκτενές δημοσίευμα στο politico.eu.

Στο φετινό άνοιγμα και στις προοπτικές του Ελληνικού Τουρισμού είναι αφιερωμένο εκτενές δημοσίευμα στο politico.eu. Το κείμενο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συνέντευξη την οποίαν παραχώρησε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, στη δημοσιογράφο κυρία Νεκταρία Σταμούλη. Ο Υπουργός επιβεβαιώνει ως χρονικό ορόσημο για το επίσημο άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού την 14η Μαΐου 2021, αναφέροντας ότι «είμαστε σχετικώς βέβαιοι ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ασφαλής, καθώς θα έχουμε ως συμμάχους τον καλό καιρό και την πρόοδο των εμβολιασμών. Το μόνο που μπορούμε να πούμε προς το παρόν με σιγουριά είναι ότι το 2021 θα αποδειχθεί καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά».

Για το ζήτημα της υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του «Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού» για τους ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με την πρόταση που έχει υποβάλει, ήδη από τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Θεοχάρης τονίζει: «Εάν η Ευρώπη εξακολουθήσει να καθυστερεί, διακινδυνεύει να χάσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιδείξει τον ηγετικό της ρόλο σε οικουμενικό επίπεδο. Θα πρέπει να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσης. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση από όλες τις χώρες ώστε το πιστοποιητικό να καθιερωθεί το συντομότερο δυνατόν».

Όπως εξηγεί ο Υπουργός Τουρισμού, «το πιστοποιητικό εμβολιασμού απαντά σε όλα τα ερωτήματα που θα μπορούσε να θέσει κάποιος και δεν αποκλείει κανέναν. Με το πιστοποιητικό καλύπτονται όσοι έχουν κάνει τεστ PCR, έχουν εμβολιαστεί ή διαθέτουν αντισώματα στον κορωνοϊό. Το πιστοποιητικό έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εγείρει την παραμικρή ανησυχία περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Περιλαμβάνει πολλαπλές επιλογές, επιτρέποντας σε κάποιον ο οποίος δεν επιθυμεί να αποκαλύψει εάν έχει εμβολιαστεί ή όχι, να υποβληθεί σε τεστ PCR. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιφρουρεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία της μετακίνησης».

Σε σχετική ερώτηση του politico ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει ότι το άνοιγμα του τουρισμού δε συνεπάγεται αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, λέγοντας ότι «Έλληνες ειδικοί εκτιμούν πως η συμβολή του τουρισμού στην εξάπλωση του ιού είναι της τάξης του 3%. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν εκδηλώθηκε δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας στο μέσον του καλοκαιριού, αλλά πολύ αργότερα, κατά μία εβδομάδα μετά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, προς το τέλος Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου. Επίσης, ακόμη και χώρες οι οποίες δεν άνοιξαν τα σύνορά τους για τον τουρισμό, όπως το Ισραήλ, επλήγησαν από το δεύτερο κύμα στο μέσον του καλοκαιριού».