Πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ: Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν από την Τρίτη σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 45.000 δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 16-19 Μαρτίου. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν πληρωμές, ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε πάνω από 170.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 16-19 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

12,1 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ.

10,26 εκατ. ευρώ σε 17.608 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και κηδείας.

105.000 ευρώ σε 112 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΞΥ.

5.000 ευρώ σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

45 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

30 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.000 περίπου δικαιούχους στο πλαίσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 16 Μαρτίου.

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω περίοδο δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.