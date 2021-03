Κοινωνία

Στο “στόχαστρο” ληστών η Ηλιούπολη (βίντεο)

Μπαράζ ληστειών στην Ηλιούπολη. Κάτοικοι της περιοχής και θύματα μιλούν στον ΑΝΤ1.

Του Κώστα Τάτση

Ανάστατοι εκατοντάδες κάτοικοι της Ηλιούπολης από τα συνεχόμενα περιστατικά ληστειών και κλοπών το τελευταίο διάστημα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μάλιστα με τον γιό της είδαν τρεις ληστές να εισβάλλουν πριν λίγες ημέρες μέσα στο σπίτι τους.

Οι δράστες σύμφωνα με τα θύματα άρπαξαν τεράστιο χρηματικό ποσό που είχε η οικογένεια στο σπίτι, ενώ επί ώρες τους είχαν ακινητοποιημένους για να ψάξουν ολόκληρο το διαμέρισμα.

«Εμένα είχε μπει μια κοπέλα και μου πήρε 500 ευρώ», δηλώνει στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.

Τα περισσότερα θύματα των δραστών είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που γίνονται εύκολος στόχος.

Περιπολίες στις γειτονιές της Ηλιούπολης γίνονται λένε οι κάτοικοι αλλά οι δυνάμεις της αστυνομίας δεν επαρκούν για να καλύψουν ολόκληρη την περιοχή.