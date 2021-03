Οικονομία

Eurogroup: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας σε μεταρρυθμίσεις

Τι δήλωσαν Πασκάλ Ντόναχιου, Πάολο Τζεντιλόνι και Κλάους Ρέγκλινγκ

Για «καλή πρόοδο» από την πλευρά της Ελλάδας, έκανε λόγο ο επικεφαλής του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης.

Παράλληλα, ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι σημείωσε ότι η 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση σειράς μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, αν και η δυναμική των μεταρρυθμίσεων έχει σημειώσει σχετική επιβράδυνση, γεγονός που αποδίδεται στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας». Η Ελλάδα, διευκρίνισε, σημείωσε πρόοδο κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της εταιρικής διακυβέρνησης, των ιδιωτικοποιήσεων και της ενεργειακής πολιτικής.

«Καλωσορίσαμε, επίσης, την υιοθέτηση επί μακρόν αναμενόμενης μεταρρύθμισης στη φορολογική διοίκηση. Όσον αφορά το μέλλον, έχουμε συμφωνήσει με τις ελληνικές αρχές επί ενός ενδελεχούς οδικού χάρτη σχετικά με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, που σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουνίου, τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την απλοποίηση της αδειοδότησης επενδύσεων, την υιοθέτηση σύγχρονου Εργατικού Κώδικα και τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές επί του σχεδίου αυτού εν όψει της 10ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ επιβεβαίωσε την καλή συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές. Σημείωσε ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, βιώνουν μία δύσκολη φάση αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της πανδημίας, κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια, χρόνο, αλλά και χρήματα.

«Παρατηρούμε σημαντική πρόοδο σε αρκετούς τομείς, αλλά διαπιστώνουμε και επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής σε άλλους τομείς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο προετοιμασίας της επόμενης Έκθεσης» επισήμανε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.