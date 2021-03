Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: αναστολή της χρήσης του σε χώρες της ΕΕ

Χώρες-μέλη της ΕΕ προχώρησαν σε αναστολή της χρήσης του εμβολίου. Η επιτροπή ασφάλειας του EMA θα επανεξετάσει σήμερα περαιτέρω τις πληροφορίες.

Έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τη διερεύνηση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Στην ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ τονίζει ότι επί του παρόντος παραμένει της άποψης ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca στην πρόληψη του COVID-19, με τον σχετικό κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν του κινδύνου παρενεργειών. Η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) θα επανεξετάσει πάντως σήμερα περαιτέρω τις πληροφορίες.

Ωστόσο η μία χώρα μετά την άλλη αναστέλλουν τη χρήση του εμβολίου. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Κύπρος ακολούθησαν το παράδειγμα της Δανίας, της Νορβηγίας και αρκετών άλλων αναστέλλοντας τη χρήση του εμβολίου έπειτα από αναφορές για θρόμβους αίματος σε ορισμένους ασθενείς που είχαν λάβει το εμβόλιο.

Η Γκράσα Φρέιτας, επικεφαλής της υπηρεσίας υγείας DGS, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αν και οι παρενέργειες είναι "εξαιρετικά σοβαρές", είναι "εξαιρετικά σπάνιες" και πρόσθεσε πως δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα παρόμοιες περιπτώσεις στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, που έχει καταγράψει 814.513 μολύνσεις και 16.694 θανάτους, έχει χορηγήσει μέχρι τώρα περίπου 1,1 εκατ, δόσεις εμβολίων, με την πλειονότητα των εμβολίων που έχουν χορηγηθεί να είναι εκείνα που παρήγαγαν οι Pfizer-BioNTech.

Η Σλοβενία ανέστειλε και εκείνη με τη σειρά της "για προληπτικούς λόγους" τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της COVID-19, προστιθέμενη στον μακρύ κατάλογο των χωρών που έλαβαν το μέτρο αυτό λόγω ανησυχιών που συνδέονται με θρόμβους αίματος. "'Έλαβα την απόφαση αυτή να διακοπεί προσωρινά" η χρήση του εμβολίου της σουηδοβρετανικής εταiρίας AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης "προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των συμπολιτών μας", δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γιάνεζ Ποκλούκαρ σε συνέντευξη Τύπου. "Δεν υπάρχουν ιατρικές εμπειρογνωμοσύνες που να υποστηρίζουν αυτή τη διακοπή", αλλά πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο εν αναμονή μιας γνώμης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), διευκρίνισε.

Η Λετονία αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την αξιοποίηση του εμβολίου της AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές, κατ’ εικόνα των αποφάσεων που έλαβαν την ίδια ημέρα ακόμη έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι λετονικές υγειονομικές αρχές ζητούν από τους γιατρούς να μη χρησιμοποιήσουν τα ανοικτά φιαλίδια του εμβολίου της AstraZeneca και να μην ανοίξουν νέα», ανέφεραν οι υπηρεσίες υγείας της χώρας της Βαλτικής σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν. Το μέτρο, που θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες, λαμβάνεται «προληπτικά», λόγω των παρενεργειών για τις οποίες γίνεται λόγος σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, εξήγησαν, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση σοβαρών παρενεργειών — θρομβοεμβολικού επεισοδίου — στη Λετονία.

Ούτε οι Αρχές της Βενεζουέλας θα εγκρίνουν τη χορήγηση άδειας επείγουσας χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό εξαιτίας «των παρενεργειών που έχει στους ασθενείς», ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αντιπρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, η Ντέλσι Ροδρίγκες.