Life

Απέργης στο “Πρωινό”: Μέναμε στα παγκάκια όταν ήρθαμε από την Αλβανία (βίντεο)

Ο ηθοποιός μίλησε για τον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα. Τι λέει για τον ρόλο του στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε!» και το κάστινγκ για τις «Άγριες Μέλισσες».