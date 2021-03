Κοινωνία

Αστυνομική Ταυτότητα: ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειά της

Ηλεκτρονικά θα δηλώνεται η απώλεια της αστυνομικής ταυτότητας. Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, οι πολίτες θα μπορούν να δηλώνουν και ηλεκτρονικά την απώλεια της αστυνομικής τους ταυτότητας μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr , στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα».

Ειδικότερα, ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας.

Με την υποβολή της δήλωσης, το δελτίο ταυτότητας θα ακυρώνεται άμεσα από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και η δήλωση θα εμφανίζεται αυτόματα στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr , ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε όποια άλλη υπηρεσία χρειάζεται. Υπενθυμίζεται ότι στις θυρίδες των πολιτών, τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν μέσα από το gov.gr , καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους Φορείς της δημόσιας διοίκησης κατόπιν αίτησης τους.

Η ενεργοποίηση των θυρίδων για τους κρατικούς Φορείς ξεκίνησε σήμερα από τα Αστυνομικά Τμήματα εγκαινιάζοντας έναν νέο, σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση. Πρόκειται για «ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια» στα οποία οι υπηρεσίες θα δέχονται έγγραφα και αιτήσεις που αποστέλλουν οι πολίτες μέσω του gov.gr .

Η κεντρική λειτουργία των θυρίδων είναι η συγκέντρωση και η ανταλλαγή εγγράφων που εκδίδονται μέσω του gov.gr. Με την ενεργοποίηση των θυρίδων για τους Φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι πολίτες θα μπορούν να τους αποστέλλουν αιτήσεις, που σχετίζονται με τις συναλλαγές τους.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος της επικοινωνίας μέσα από θυρίδες είναι η αμεσότητα, η ακρίβεια και η διαφάνεια όλης της διαδικασίας. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους από τη χρέωση μέχρι τη διεκπεραίωσή του. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη και για τη Διοίκηση, καθώς καταπολεμάται οριζόντια και δραστικά η γραφειοκρατία και μειώνεται σημαντικά η διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.