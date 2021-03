Αθλητικά

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ “τσέκαραν” τα εισιτήρια για τους “8”

Διαδικαστικό χαρακτήρα είχαν οι ρεβάνς απέναντι σε Γκλάντμπαχ και Αταλάντα, αντίστοιχα.

Η Πόρτο παραμένει η μοναδική ομάδα από αυτές που βρέθηκαν στην φάση των “νοκ άουτ” αγώνων του Champions League, που έκανε την έκπληξη στα πρώτα έξι ματς, αφήνοντας εκτός συνέχειας ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, την Γιουβέντους.

Στα υπόλοιπα πέντε, με τα δύο αποψινά που έγιναν σε Βουδαπέστη και Μαδρίτη, τα φαβορί κατάφεραν να επαληθεύσουν τα προγνωστικά και να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Έτσι. μετά τις Πόρτο, Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν, στην κλήρωση της Παρασκευής θα βρίσκονται και οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, ύστερα από τις αποψινές επιτυχίες τους επί των Αταλάντα (3-1) και Γκλάντμπαχ (2-0) αντίστοιχα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε την ευκαιρία που της έδωσε το 1-0 στο Μπέργκαμο να πάει χαμένη και νικώντας για δεύτερη φορά την ιταλική ομάδα στη ρεβάνς των “16”, αυτή την φορά επί ισπανικού εδάφους, με 3-1, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Ο Μπενζεμά στο 34΄ άνοιξε το σκορ για τους “μερένγκες”, ενώ στην επανεμφάνισή του στην ενδεκάδα ο Σέρχιο Ράμος κατάφερε να “κλειδώσει” την πρόκριση της “Βασίλισσας” με το πέναλτι που εκτέλεσε με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Το μόνο που κατάφερε η Αταλάντα ήταν να μειώσει με τον Μουριέλ επτά λεπτά πριν το 90΄, ενώ ο Ασένσιο στο 85΄ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, ως φιλοξενούμενη τότε από την Γκλάντμπαχ, το έργο των επίδοξων πρωταθλητών Αγγλίας στην αποψινή ρεβάνς στο ίδιο γήπεδο (Πούσκας Αρένα) της Βουδαπέστης, ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα φρόντισαν να το κάνουν ακόμη πιο απλό, καθώς προηγήθηκαν πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών με 2-0, και όπως γίνεται αντιληπτό το υπόλοιπο της αναμέτρησης εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία.

Η Σίτι διατήρησε το αήττητο απέναντι στη γερμανική ομάδα σε 5ο σερί ματς (4-1), ενώ από την πλευρά τους οι Γερμανοί στα τρία τελευταία ματς απέναντι στους “πολίτες” έχουν δεχτεί με τα σημερινά 10 γκολ!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τρίτης:

Μάντσεστερ Σίτι- Γκλάντμπαχ: 2-0

(12΄ Ντε Μπρόιν, 18΄ Γκουντογκάν)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αταλάντα: 3-1

(34΄ Μπενζεμά, 59΄πεν. Ράμος, 85΄ Ασένσιο - 83΄ Μουριέλ)