Αθλητικά

ΕΠΟ: Εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής για την προεδρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, προέκυψαν νέες.

Η Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 αποτελούσε καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των όποιων υποψηφιοτήτων για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, ενόψει των εκλογών της 27ης Μαρτίου.

Οι εκπλήξεις, λοιπόν, δεν έλειψαν, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Θοδωρής Ζαγοράκης δεν θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τον προεδρία της Ομοσπονδίας, καθώς υποψηφιότητα φέρεται να έθεσε επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας, Κωνσταντίνος Νίκας.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 13 Μαρτίου, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΣ Βοιωτίας αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας στηρίζουν τον Θοδωρή Ζαγοράκη στην Υποψηφιότητά του, για την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Του ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτό το δύσκολο έργο που θα αναλάβει. Θα είμαστε δίπλα του να βοηθησουμε ώστε το Ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει στα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκεί που του αξίζει!!!».

Πέραν αυτού, εμφανίστηκαν άλλες έξι υποψηφιότητες για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, εκτός των 11 που ήταν γνωστό πως θα κατέλθουν ως υποψήφιοι και είναι οι Δημητρίου, Παπαχρήστος, Δανιήλ, Τζαφέρης, Φύτρας, Θωμαΐδης, Αντωνίου, Χατζησαρόγλου, Μπουχλαριώτης, Κουπτσίδης και Γαβριηλίδης.

Πρόκειται για τους παλαίμαχους διεθνείς ποδοσφαιριστές Άγγελο Χαριστέα, καθ΄ υπόδειξη της ΕΠΣ Κέρκυρας, Δημήτρη Παπαδόπουλο (ΕΠΣ Ρεθύμνου), Γιώργο Ανατολάκη (είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά), Παντελή Καφέ (ΕΠΣ Λασιθίου), ο πρόεδρος της ΕΠΣ Χανίων Κώστας Κωνσταντινίδης και η σύζυγος του προέδρου της ΕΠΣ Ηλείας (Άρης Κουλούρης), Βίκυ Δημητρακοπούλου.

Στις 21 Μαρτίου η Εκλογική Επιτροπή θα ανακηρύξει τους υποψήφιους.