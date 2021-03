Πολιτική

Συρίγος στον ΑΝΤ1: Πρόθεση μας να ανοίξουν μαζί όλα τα σχολεία

Πότε συνεδριάζει η επιτροπή για το άνοιγμα των σχολείων. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης. Τι είπε για τα Πανεπιστήμια. Πως σχολίασε τις διερευνητικές με την Τουρκία.

Για το πλάνο της κυβέρνησης στο άνοιγμα των σχολείων μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.

Όπως είπε στο επίκεντρο της επιτροπής των ειδικών είναι όλες οι δραστηριότητες και εξετάζεται το πότε θα ανοίξουν, όχι μόνο τα σχολεία αλλά και τα υπόλοιπα, όπως λιανεμπόριο και εστίαση.

Σημείωσε ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά με την λογική να ανοίξουν τα δημοτικά μαζί με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τόνισε ωστόσο, ότι μέχρι τις 29 Μαρτίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ωστόσο στις 26 Μαρτίου η Επιτροπή θα κρίνει τα δεδομένα και θα κάνει τις εισηγήσεις της.

Επισήμανε ότι στόχος είναι να ανοίξουν όλα τα σχολεία, εκτός από τα πανεπιστήμια. Όπως είπε τα πανεπιστήμια παραμένουν με τηλεκπαίδευση μέχρι αρχές Ιουνίου και σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μετά τις 26 Μαρτίου να αρχίσουν οι πρακτικές ασκήσεις

Σχετικά με τα voucher για τα τάμπλετ είπε ότι η έχει υπογραφεί η απόφαση, σημείωσε ωστόσο ότι έχουν καθυστερήσει να δοθούν, γιατί χρειάζεται προσοχή για το που θα διατεθούν.

Για τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκία ο κ. Συρίγος είπε ότι η Ελλάδα κρατά μικρό καλάθι, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία είναι αντίθετες στο ενδεχόμενο κυρώσεων κατά τις Τουρκίας.