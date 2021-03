Πολιτική

Ερντογάν: Η Τουρκία παίρνει τις αποφάσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα.

«Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας στην ανατ. Μεσόγειο θα συνεχιστεί. Δεν τίθεται θέμα υποχώρησής μας», διαμήνυσε ανήμερα των διερευνητικών επαφών ο Τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου με μέλη της προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι τις αποφάσεις στην ανατολική Μεσόγειο τις παίρνει πλέον η Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση χωρίς να συμβεί κάτι… θερμό.

«Επικρατεί ένα χάος στην ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι σαφές ποιος κάνει τί και με ποιόν. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να προχωρήσει καμία διαδικασία χωρίς την Τουρκία και αυτό να γίνει αιτία να ζεσταθούν τα νερά. Η Τουρκία είναι πλέον σε θέση να παίρνει εκείνη τις αποφάσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Επιθυμία μου είναι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση χωρίς να ζήσουμε κάτι θερμό», τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι και το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας έχουν κάνει πολύ σημαντικές δηλώσεις για το θέμα αυτό.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην προσέγγιση με το Κάιρο και απευθυνόμενος κυρίως στο συναίσθημα του αιγυπτιακού λαού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η οι δύο χώρες θα βρουν κοινό τόπο.

«Αναφορικά με την Αίγυπτο, δεν νομίζω πως ο λαός της Αιγύπτου θα είναι εναντίον μας. Πιστεύω πως πρόκειται για ένα προσωρινό λάθος», είπε σχετικά με τις σημερινές κακές διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ πρόσθεσε ότι και η Σαουδική Αραβία έχει κάνει μία θετική στροφή προς την Τουρκία.

«Η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί κοινή άσκηση με την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και μία νέα εξέλιξη, ζήτησε (οπλισμένα) drones από την Τουρκία», ανέφερε.

