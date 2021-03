Οικονομία

“Elevate Greece”: ανοιχτή η πλατφόρμα για νεοφυείς επιχειρήσεις

Δείτε τους όρους για τις αιτήσεις χρηματοδότησης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece», μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η πρόσκληση ύψους €60 εκατ. στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €100.000.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 16/3/2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30/9/2021 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(jdxehtnbocstx4n3grvkqref))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε, «Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο, στήριξης Νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» ύψους 60 εκατ. ευρώ, είναι γεγονός. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υποβολών έχει ήδη ανοίξει προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την στήριξη των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε πει πως με το Elevate Greece δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Πολιτεία να προωθήσει στοχευμένα μέτρα, κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του οικοσυστήματος.»