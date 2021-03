Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - rapid test: Κλιμάκια του ΕΟΔΥ “σάρωσαν” τη χώρα την Τετάρτη (εικόνες)

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα σε 71 μαζικές δειγματοληψίες. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Τετάρτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 71 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.690 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 169 κρούσματα (1,94%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αιγάλεω

Πραγματοποιήθηκαν 615 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (3,09%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ίλιον

Πραγματοποιήθηκαν 329 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (4,56%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (7,38%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 603 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,65%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,35%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,00%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά

Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,40%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 238 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,52%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 184 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,35%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Ναυπάκτου

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (9,85%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Πλαγιάς

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,47%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο

Πραγματοποιήθηκαν 213 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,40%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Αχλαδόκαμπος

Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Θήβα

Πραγματοποιήθηκαν 179 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πλατεία Τυχερού

Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,97%). Αφορά σε άνδρα 39 ετών.

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Λαμψάκου

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,09%). Αφορά σε γυναίκα 18 ετών.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Ζαχάρω

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Καλλιθέα

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Καβάσιλα

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Άγιος Γεώργιος, Βέροια

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,79%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Κοκκινοχώματος, Καβάλα

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,67%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Καλύμνου: Λακκί, Λέρος

Πραγματοποιήθηκαν 648 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (2,78%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 212 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,35%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Καρδίτσα: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Καππαδοκικού, Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,70%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,93%). Αφορά σε άνδρα 68 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Κοινότητα Κέφαλου

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,90%). Αφορά σε γυναίκα 30 ετών.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 138 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,72%). Αφορά σε άνδρα 24 ετών.

ΠΕ Λακωνίας: Γλυκόβρυση

Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Σκάλα

Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 286 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,69%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ταχυδρομείου

Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Λιβαδάκι

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,00%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δομένικο

Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μηλέα

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,48%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Παλαιόκαστρο

Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λέσβου: Αγία Παρασκευή

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Βασιλικής

Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,17%). Αφορά σε γυναίκα 40 ετών.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Αλμυρός

Πραγματοποιήθηκαν 156 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,28%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πραγματοποιήθηκαν 288 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,39%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 269 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,74%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Φοινικούντα

Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Παραλία Παροικιάς

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Άρνισσα

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Αξός

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Μυλοπόταμος

Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,78%). Αφορά σε άνδρα 71 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών.

ΠΕ Πρέβεζας: Δρυόφυτο

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πρέβεζας: Κλεισούρα

Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σάμου: Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Σέρρες

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Μάννα

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 280 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,71%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Γλύφα

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χανίων: Πλατεία Φρε Αποκορώνου

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,26%). Αφορά σε άνδρα 67 ετών.

ΠΕ Χίου: Αμάδες

Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,76%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.