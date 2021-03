Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: Ψηφιακά οι αιτήσεις για αντικατάσταση

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης των δικαιολογητικών. Αναλυτικά η διαδικασία.

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Πέμπτη, 18/03/2021, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αντικατάσταση διπλώματος με νέου τύπου και την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς κλοπής ή απώλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής «οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://drivers-vehicles.services.gov.gr και με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων του Taxisnet να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής τους.

Στη συνεχεία, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα εκτυπώσιμα, στις άδειες οδήγησης, στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου».

«Η ψηφιακή αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησης σηματοδοτεί ένα ακόμα μεγάλο άλμα, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης. «Ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας το τοπίο έχει αλλάξει με την αγαστή συνεργασία των συναρμοδίων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία υιοθετούν τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει.

Εντός του 2021 φιλοδοξούμε η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα να επεκταθεί, όπως έχουμε εισηγηθεί, ώστε να υποδέχεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την αρχική έκδοση ή επέκταση των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών».

Οι ψηφιακές αυτές παρεμβάσεις, καταλήγει ο Περιφερειάρχης, σε συνδυασμό με την νομοθέτηση του προσωρινού διπλώματος οδήγησης και της αυτοδίκαιης άρσης παρακράτησης της κυριότητας, εξαλείφουν την περιττή ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και περιορίζουν σημαντικά την κατασπατάληση ανθρώπινων πόρων.

Εάν υιοθετηθεί και η πρόταση θεσμοθέτησης της ηλεκτρονική μεταβίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας, τουλάχιστον 400.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά και από απόσταση.

Στην κατεύθυνση αυτή εργάζονται με συστηματικό τρόπο οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μαρία Κουρή και Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης Γιαννακόπουλος.

Κατά τη χρονική περίοδο 2020 – 2021 συνολικά 170 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, εκ των οποίων οι 50 αφορούν σε θέματα μεταφορών, έχουν ενταχθεί στο σύστημα πολυκαναλικής εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής (https://pattikis.gr) και είναι διαθέσιμες μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη (https://gov.gr).