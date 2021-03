Οικονομία

Παράταση στις μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου

Η δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών σε ηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρατείνεται κατά τρία έτη η διάρκεια των μισθώσεων ακινήτων του Δημοσίου που έληξαν πρόσφατα ή οδεύουν προς τη λήξη τους. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο έχει ασκήσει έντονες πιέσεις το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χάσουν την επαγγελματική τους στέγη εν μέσω πανδημίας, όσοι μισθώνουν ακίνητο από το Δημόσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταση αφορά και τον δημόσιο χώρο που καταλαμβάνουν καντίνες. Η σχετική δέσμευση από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του Ε.Ε.Α. την Τετάρτη 17/3/2021.



Στην ενημερωτική εκδήλωση του Ε.Ε.Α. που είχε ως βασικό θέμα συζήτησης την στήριξη που πρέπει να έχει ο κλάδος της εστίασης, συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Στέλιος Πέτσας, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης και ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος Παπανικολάου, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης.



Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η εστίαση, ενώ εκτός του θέματος της παράτασης των μισθώσεων των ακινήτων του Δημοσίου, έθεσε και το θέμα της καταβολής δημοτικών τελών για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι επιβαρύνσεις την ώρα που χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης δεν γνωρίζουν αν θα καταφέρουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους. Μέχρι σήμερα 80 Δήμοι, μεταξύ των οποίων της Αθήνας, του Περιστερίου και της Γλυφάδας όπως επιβεβαίωσαν οι δήμαρχοι τους, δεν απαιτούν την καταβολή των δημοτικών τελών. Όμως υπάρχουν άλλοι 330 δήμοι που ζητάνε από τους επαγγελματίες αυτά τα χρήματα. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου δεσμεύθηκε ότι θα προτείνει και προς αυτούς τους δήμους να μην απαιτηθούν αυτά τα δημοτικά τέλη. Τέλος, ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργείου, το δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων να κατέβει στο 0,5% και για τα κέντρα διασκέδασης, θέμα που θα συζητήσει και με την ΚΕΔΕ.



Στην τηλεδιάσκεψη εξέφρασαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν προβληματισμούς και προτάσεις προς του Υπουργούς και τους Δημάρχους οι κάτωθι πρόεδροι φορέων και εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων:





Γιώργος Καββαθάς – Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρος ΠΟΕΣΕ, Μέλος ΔΕ ΕΕΑ

Γιώργος Καρανίκας – Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Ιωάννης Δαβερώνης – Πρόεδρος Ένωσης Εστιατόρων Εξοχικών και Συναφών Αττικής

Σωτήρης Κοτσαμπάς – Πρόεδρος Ένωσης Εστιατόρων Και Συναφών Επαγγελμάτων Σερρών

Ιωάννης Φιλοκώστας – Πρόεδρος Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Κογιουμτσής – Β’ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Ηλίας Μάνδρος – Γ’ Αντιπρόεδρος ΕΕΑ, Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγάλεω

Γιώργος Κουράσης – Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΣΕ, Μέλος ΔΣ ΕΕΑ

Θοδωρής Μάλλιος – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτερούχων, Μέλος ΔΣ ΕΕΑ

Φραντζέσκα Τατούλη- Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων