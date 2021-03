Αθλητικά

Καυτανζόγλειο: Κλείνει λόγω κρουσμάτων κορονοϊού

Αναστέλλεται η λειτουργία του Καυτανζογλείου λόγω κρουσμάτων Covid-19. Η ανακοίνωση της διοίκησης του Σταδίου.

Την αναστολή λειτουργίας του Καυτανζογλείου, από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή (21/3), ανακοίνωσε η διοίκηση του Σταδίου, κατόπιν ενημέρωσης για δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19.

Η αναστολή λειτουργίας, που είναι σε ισχύ από τις 2 σήμερα το μεσημέρι, αποφασίστηκε ώστε να γίνει η απαραίτητη απολύμανση και η ιχνηλάτηση των επαφών των δύο κρουσμάτων. «Ζητούμε την κατανόηση Σωματείων, αθλητών και πολιτών. Προτεραιότητά μας η διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Σε περίπτωση που δοθούν επιπλέον οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και την υγειονομική επιτροπή της ΓΓΑ θα σας ενημερώσουμε άμεσα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.