Πολιτική

Έρχεται στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας

Η ατζέντα της επίσκεψης του Μιχαήλ Μισούστιν.

Ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 24 Μαρτίου με την ευκαιρία του διήμερου εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ο κ. Μισούστιν θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 24 Μαρτίου με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και θα παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις και τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.