Αθλητικά

Ολυμπιακός: νίκη γοήτρου στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας πέτυχαν μια τεράστια νίκη, αλλά δυστυχώς χωρίς αντίκρισμα, αφού προηγουμένως είχαν αδικήσει…. τους εαυτούς τους στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα πάντα στο «Emirates» κόντρα στην Άρσεναλ, νίκησε για δεύτερη σερί σεζόν τους Λονδρέζους στο «σπίτι» τους –αυτή τη φορά με 1-0- κι έφυγε με το κεφάλι ψηλά απ’ τους «16» του Europa League, «πληρώνοντας» την εντός έδρας ήττα του με 3-1 πριν από επτά βράδια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ελ Αραμπί στο 51’ βρήκε ξανά δίκτυα για τους «ερυθρόλευκους», κόντρα στους «κανονιέρηδες». Έμεινε με δέκα παίκτες στο 82’ ο Ολυμπιακός μετά από αποβολή του Μπα με δύο κίτρινες στην ίδια φάση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε «μετρημένα» στο παιχνίδι, με τριάδα στην άμυνα (Μπα, Παπασταθόπουλο, Χολέμπας) και με διάθεση να προστατέψει τα μετόπισθεν κι εν συνεχεία να ψάξει ότι καλύτερο μπορούσε στην επίθεση. Η Άρσεναλ έφτασε κοντά στο γκολ στο 18’ με τον Πέπε να βγαίνει στο χώρο μετά από πάσα του Τζάκα, να προλαβαίνει τον Σα στην έξοδο, όμως ο Παπασταθόπουλος παρενέβη σωτήρια διώχνοντας σε κόρνερ το πλασέ του επιθετικού των Λονδρέζων.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έχασε απίθανη ευκαιρία με τον Ελ Αραμπί, ο οποίος έφυγε ταχύτατα στην κόντρα μετά από ασίστ του Σα, όμως το πλασέ του με το αριστερό το απέκρουσε σε κόρνερ με πολύ ψύχραιμη επέμβαση ο Λένο.

Στο 24’ από ασίστ του Θεμπάγιος, ο Ομπαμεγιάνγκ βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Σα, όμως το τελείωμά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός κράτησε την Άρσεναλ μακριά απ’ την εστία του, παίρνοντας την κατοχή της μπάλας (52-48%), όμως δεν μπορούσε να απειλήσει μπροστά.

Αντίθετα, στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, μετρώντας τρεις καλές στιγμές στο πρώτο πεντάλεπτο, με τους Φορτούνη (47’ σουτ άουτ, 48’ γύρισμα που κόπηκε την τελευταία στιγμή) και Χολέμπας (49’ κεφαλιά παράλληλα με την εστία).

Στο 51’ ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που ήθελε. Από λάθος του Θεμπάγιος ο Εμβιλά έκλειψε τη μπάλα, την έδωσε στον Μασούρα, αυτός στον Ελ Αραμπί, ο οποίος «πάτησε» στην περιοχή και σούταρε με τη μπάλα να κοντράρει στον Γκάμπριελ και να καταλήγει στα δίκτυα του Λένο, κάνοντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Στο 60’ η Άρσεναλ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από σέντρα του Τίρνεϊ, η μπάλα κατέληξε στον Πέπε που σούταρε προς την εστία, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στον Σμιθ Ρόου ενώ είχε κατεύθυνση προς τα δίκτυα κι έφυγε άουτ.

Στο 76’ ο Έντεγκααρντ εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες έξω απ’ την περιοχή του Ολυμπιακού, όμως το πλασέ του -με ανοικτό οπτικό πεδίο προς την εστία- έφυγε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια του Σα, ενώ στο 78’ το πλασέ του Πέπε σε αντεπίθεση της Άρσεναλ, το μπλόκαρε σταθερά ο Σα.

Στο 81’ οι «κανονιέρηδες» έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση προλαβαίνοντας στο σπριντ όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, όμως το πλασέ του πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι του Σα.

Στο 82’ οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Ουσεϊνού Μπα με δύο κίτρινες στην ίδια φάση. Μία για αγκωνιά πάνω στον Μαρτινέλι και μία για διαμαρτυρία και τον τρόπο με τον οποίο πέταξε τη μπάλα προς τον διαιτητή Θέρο Γκράντε.

Η Άρσεναλ είχε την τελευταία ευκαιρία στο 90’ με τον Ομπαμεγιάνγκ, έπειτα από γύρισμα του Μαρτινέλι, όμως ο Σα έδειξε εξαιρετική αντανακλαστικά, κρατώντας τη νίκη γοήτρου για τον Ολυμπιακό (τρίτη σερί στο Λονδίνο επί των «κανονιέρηδων» τα τελευταία χρόνια), που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση προσφέροντας τουλάχιστον βαθμούς στην Ελλάδα στο UEFA Ranking.

Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Κίτρινες: Τζάκα, Τίρνεϊ - Ανδρούτσος, Εμβιλά, Μπα

Αποβολές: 82’ (2η κίτρινη)

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μ. Αρτέτα): Λένο, Μπεγερίν (82’ Τσέιμπερς), Νταβίντ Λουίζ, Γκάμπριελ, Τίρνεϊ, Θεμπάγιος (57’ Έντενγκααρντ), Ελνένι (57’ Τόμας Παρτέι), Τζάκα, Πέπε, Σμιθ Ρόου (81’ Μαρτινέλι), Ομπαμεγιάνγκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Μπα, Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Ανδρούτσος (62’ Μπρούμα), Ρέαμπτσιουκ (84’ Μπουχαλάκης), Καμαρά, Εμβιλά, Φορτούνης (84’ Λαλά), Μασούρας (62’ Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί.