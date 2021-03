Αθλητικά

UEFA Ranking: Η θέση της Ελλάδας

Τι σημαίνει πρακτικά η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Η σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο «Emirates» με 1-0, ανέβασε προσωρινά την Ελλάδα στη 19η θέση του ranking της UEFA, ωστόσο δύο ώρες αργότερα, το «διπλό» και η πρόκριση της Σλάβια Πράγας στη Γλασκώβη επί των Ρέιντζερς (2-0), επανέφερε την Τσεχία πάνω απ’ τη χώρα μας, η οποία ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία της στα Κύπελλα Ευρώπης στην 20ή θέση του ranking.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η Ελλάδα δεν θα βγάλει ούτε την αγωνιστική περίοδο 2022/23 ομάδες στο Europa League. Κι επιπλέον, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στο ranking της UEFA, τόσο τη σεζόν 2021/22, όσο και την αμέσως επόμενη περίοδο (2022/23) η Ελλάδα θα έχει τον πρωταθλητή της στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αναλυτικά, οι θέσεις από την 18η έως την 28η θέση του UEFA Ranking δημιουργούν το εξής τοπίο για τις ελληνικές ομάδες:

-Ο πρωταθλητής θα αγωνιστεί στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League

-Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Αν δε, ο Κυπελλούχος Ελλάδας έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League, τότε το «εισιτήριο» πάει στην ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.

-Δεν θα υπάρχει πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και αντίστοιχα δεν θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Europa League.