Το κορίτσι που βιάστηκε κι έκανε τα παιδιά του πατέρα της γίνεται ταινία (βίντεο)

Η ιστορία που είχε συγκλονίσει όλο τον κόσμο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Η Ελίζαμπεθ Φριτζλ ήταν 18 ετών όταν ο ίδιος της ο πατέρας, ο Γιόζεφ Φριτζλ την κλείδωσε στο υπόγειο, στην Αυστρία, με την ιστορία που αποκαλύφθηκε να γίνεται ταινία.

Το πρώτο εξάμηνο την είχε αλυσοδεμένη στο κρεβάτι. Οι κραυγές της για βοήθεια δεν μπορούσαν να ακουστούν από το ηχομονωμένο υπόγειο.

Ο Γιόζεφ Φριτζλ βίασε την κόρη του πάνω από τρεις χιλιάδες φορές κι έκανε μαζί της επτά παιδιά, που παρέμειναν επίσης κλειδωμένα στο υπόγειο για μεγάλο διάστημα.

Αναγκάστηκε να την βγάλει όταν η μεγαλύτερη κόρη της αρρώστησε σοβαρά κι αυτό οδήγησε στη μεγάλη αποκάλυψη και τη σύλληψή του.

«Είχε στιγμές που ένιωθε τύψεις, αυτό μού είπε, και το είπε με τρόπο που το έκανε πιστευτό. Ξυπνούσε το πρωί και η όλη υπόθεση τον στοίχειωνε», αναφέρει ο ψυχολόγος.

Ο τίτλος του αμερικανικού θρίλερ είναι «Το Κορίτσι στο Υπόγειο».